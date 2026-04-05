「ロッテ３−４ソフトバンク」（５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは１点を追う九回１死一、三塁の絶好機を迎えたが、痛恨併殺でゲームセットとなった。１ボール２ストライクから友杉がセーフティースクイズ。三塁走者・高部はボールが転がったのを見てスタートしたが、捕手の谷川原が捕球し、三本間での挟殺プレーにとなった。高部が走路から３フィートを越えてアウトとなった直後、三塁を狙った一走・小川もタッチ