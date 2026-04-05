「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）中日の高橋宏斗投手が５点リードの七回に突然、崩れた。まさかの七回途中５失点ＫＯで試合を振り出しに戻されると、３番手の勝野がサンタナに勝ち越し２ランを被弾し、一挙７失点となった。岩田に二塁打を浴び、続く増田のゴロを遊撃手の村松が痛恨の後逸。失策が記録されてピンチを広げてしまうと、伊藤に右前適時打を浴びて１点を失った。さらに鈴木に左前打を浴び、無死満塁と