「大阪杯・Ｇ１」（５日、阪神）１番人気に支持されたクロワデュノールがゴール前で差し切って快勝。ホープフルＳ、ダービーに続きＧ１・３勝目を挙げた。２着は逃げた３番人気のメイショウタバルが粘り、３着は２番人気のダノンデサイルが入った。勝利に導いた北村友は「皆さんが期待していただいての１番人気。それに応えることができてうれしいです。タフな馬場だと思っていたし、メイショウタバルという素晴らしいライバ