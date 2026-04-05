フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。日本ハム、阪神などで勝負強い打撃を持ち味に活躍した片岡篤史氏が登場した。片岡氏は現役時代の最高年俸１億８０００万円。超セレブ生活の一部を振り返った。「当時、何も分からへんのに。シャンパンはドンペリ、ワインはオーパス・ワン。そういうふうなことばかり覚えて