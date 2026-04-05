◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人の7年目左腕・井上温大投手（24）が5日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（東京D）で今季初登板初先発。7回3安打1失点8奪三振の快投で昨年8月23日のDeNA戦（東京D）以来となる今季初勝利をマークした。岸田とバッテリーを組み、初回から直球主体の力で押す投球。同学年右腕・石田裕との投手戦を展開した。4回、高めに浮いた149キロ直球を3番・佐野に左中間スタンド