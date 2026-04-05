先月、茨城県つくば市で男性が男に背中を刺され重傷を負った事件で、警察は男を殺人未遂の疑いで再逮捕しました。この事件は先月（3月）25日、茨城県つくば市で21歳の男性が男に背中を刺され、重傷を負ったものです。警察は、事件のおよそ2時間後に血のついた果物ナイフを持って警察署に出頭した岡野龍暉容疑者（23）を銃刀法違反の疑いで逮捕していましたが、きょう、男性に対する殺人未遂の疑いで再逮捕しました。調べに対し、岡