日本人の半数近くが悩んでいるとされる花粉症。解決に向けた切り札として、東京都が進める無花粉スギの開発が大詰めを迎えている。２０３０年に年間１０万本の生産を目指すという。１日の経済損失が２５００億円にも上るとの試算もある「国民病」の特効薬になるか。耳目が集まっている。（波多江一郎）富山産と交配都心から西に約５０キロ・メートル離れた東京都日の出町の山中。１本のスギの木を見上げた都農林総合研究センタ