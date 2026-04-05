◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人はDeNAに逆転勝ち。2カード連続の勝ち越しを決め、貯金1とした。今季初登板初先発となった7年目左腕・井上が7回で8三振を奪い、3安打1失点と好投。4回、佐野に許した1号ソロによる1点だけで相手を抑え込んだ。打線は井上と同学年の相手先発右腕・石田裕に5回まで1安打で三塁も踏めなかったが、0―1で迎えた7回に井上の代打・大城が2番手右腕・伊勢の代わりバナを叩