米国とイスラエルによる空爆が続く中でも、イランは崩れない。軍事的には劣勢に立たされ、施設は破壊され、指導部も打撃を受けている。それでも国家としての意思は揺らがず、戦闘能力も完全には失われていない。なぜこの国は「負けない」のか。その答えは、この国の歴史、戦略、そして思想が三層構造のように重なっている点にあり、それを米国やイスラエルが見誤っていることにあるようにも映る。「勝利」よりも「存続」まず歴史で