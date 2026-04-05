右に曲がる？ バックする？ 動きを伝える「針路信号」のルールSNSのショート動画や旅先の港などで、巨大な船が「ボーッ」という大きな音を鳴らしているシーンを見かけたことはないでしょうか。【これが未来の船!?】「巨大な帆12枚！」のウインドハンターです（写真で見る）これは「汽笛」などの音響信号装置を用いたもので、自分の船がこれからどう動くかを周囲に伝えるための大切な“言葉”としての役割を持っています。汽