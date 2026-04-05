2年生左腕の川本はセンバツ優勝の原動力になった(C)産経新聞社第98回選抜高校野球大会の決勝は、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）に7−3で勝利し、4年ぶり5度目の優勝を成し遂げました。選抜大会の「V5」は東邦（愛知）と並んで史上最多。甲子園制覇は春夏通じて通算10度目で、大阪桐蔭の復権を強く印象づける大会になりました。 【関連記事】「選抜BIG3」の誤算スカウト陣の本音は？1回戦敗退にまさかの負傷現地で取