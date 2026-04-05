整体師・楽しんご（47）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、関東人への不満をぶっちゃけた。楽しんごは「関西の人って最高なんだよ。『楽しんごさんですよね？写真いいですか？』って0秒で来る。気持ちいい。大好き」とポスト。その一方で「でも関東（東京・神奈川）さ、『あれ楽しんごじゃね？』『いや違くね？』って3人ぐらいでヒソヒソしながら5分ぐらいずーーーっと見てくるの何？笑確認すんなよ、監視カメラ