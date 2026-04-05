タレントの山田まりや（46）が5日、警視庁高輪警察署の一日署長を務め、都内で交通安全を呼びかけるイベント「第27回高輪交通安全フェア品川クラシックカーレビューイン港南」に出演した。同所でのイベント参加は3度目。制服姿をほめられると、「実は2回目の時に、キツかったので絞って参りました。ちょっとお金かかっています。週2でジムに通って、今日に照準を合わせてきました。美顔器もやったりとか、46歳頑張っています