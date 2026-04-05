◇パ・リーグオリックス2―8日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）オリックスが2試合連続の逆転負けで、同一カード3連敗。開幕戦で敗れて以来の借金生活に突入した。同点の7回に2番手・ペルドモが登板も、2死一、二塁で万波に左翼へ決勝3ランを献上。試合前まで開幕から8試合連続でホームランを記録していた日本ハム打線の勢いを、この日も止めることはできなかった。ペルドモは1/3イニングを2失点だった前回登板