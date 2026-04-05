◇パ・リーグ日本ハム8ー2オリックス（2026年4月5日エスコンF）日本ハムの有原航平投手（33）が5日、オリックス戦（エスコンF）で先発登板。3回に先制2ランを浴びたものの、7回4安打2失点の粘投で今季初勝利、日本ハム復帰後初勝利を飾った。初回に2四球と制球に苦しむ立ち上がりも、2回は3者凡退。3回無死一塁、オリックスの宗に2試合連発となる2号2ランを浴びて先制点を献上した。4回は2つのエラーで無死一、二塁と