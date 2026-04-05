LE SSERAFIMのKAZUHAさんが5日、「VIDIVICI 日本公式ローンチ発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 LE SSERAFIM・KAZUHA 】タイトな黒ドレスで魅了韓国発コスメブランドイベントでメイクのこだわりを明かす日本初上陸となる韓国発のコスメブランドをPRする本イベントで、KAZUHAさんは、公式アンバサダーに就任しています。ブランド代表取締役のイ・スンミンさんによると、KAZUHAさんの強い存在感と繊細なバランス