和食麺処サガミ（運営：サガミレストランツ）は、8日よりグランドメニューを春夏メニューに改定する。【画像多数】和食麺処サガミ、春夏グランドメニューの数々「今回のメニュー改定は、春夏の季節に向けた大幅な改定になります。メニューは、厳選食材を使用し地域ごとに特色を出すと共に、サガミのこだわりとおもてなしで、『おいしい“ね”があふれる時間を』創造してまいります」と案内する。【メニュー概要】改定日：2026