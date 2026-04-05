女子78キロ超級で優勝し、声援に応える素根輝＝福岡国際センター柔道の世界選手権（10月・バクー）代表最終選考会を兼ねた全日本選抜体重別選手権最終日は5日、福岡国際センターで男女計7階級が行われ、女子78キロ超級は2021年東京五輪金メダルの素根輝（パーク24）が7年ぶり4度目の優勝を果たした。決勝で椋木美希（ブイ・テクノロジー）を延長戦の末に下した。男子100キロ超級は中野寛太が初優勝。女子78キロ級は杉村美寿希