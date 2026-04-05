G1「第70回大阪杯」が5日、阪神競馬場で行われ、1番人気クロワデュノール（牡4＝斉藤崇、父キタサンブラック）が差し切り、G1・3勝目を飾った。2着に3番人気メイショウタバル、3着に2番人気ダノンデサイルが入ってG1ホースのワンツースリー。馬単（15）（6）は1600円、3連単（15）（6）（4）は5240円と平穏決着だった。馬場は良に回復し、勝ちタイムは1分57秒6。大阪杯の1番人気は18年スワーヴリチャード以来、8年ぶりの勝利とな