フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が４日に放送され、千原ジュニアがＭＣを務めた。ふかわりょう、劇団ひとりがゲスト出演。３人は、若手時代を振り返りつつ、１９９０年代に大人気を博したフジテレビ系の伝説的なバラエティー「ボキャブラ天国」を話題に。ジュニアは、ボキャブラブーム時代を振り返り「俺らは大阪でワーってなってる頃で」と、千原兄弟としてブレーク中だったことを述懐。「それ（ボキャブラブ