他者の圧力から、自分の大切な時間や尊厳を守るには何をすればいいか。精神科医の和田秀樹さんは「相手の主張や無理な提案にはすぐ否定せず、いったん受け止めたり、ディール（取引）したりすることが役立つ。焦って何かを手放すと後悔しやすいので、見つめ直す時間を確保することも大事だ」という――。※本稿は、和田秀樹『手放す勇気』（自由国民社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです -