スナック菓子や小麦を控えようと思っても、中々やめられないのはなぜか。医師の牧田善二さんは「スナック菓子や小麦を食べるのをやめられないのは、意志が弱いからではなく中毒性があるからだ。特に小麦はグルテンが体内で消化されると、脳に届くと何とも言えない幸せ感を覚える麻薬に匹敵するとも言われる物質が生成される」という――。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したもので