アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営する株式会社メディアシークは、７７６７人に実施した、好きな恐竜とその理由に関する調査結果を発表した。１位はティラノサウルスで、２１・２％、２位にトリケラトプス８・６％、ステゴサウルス４・０％と続いた。一方で、「特にいない」の答えが５６・７％だった。好きな理由は「見た目がかっこいい」「強そうだから」「名前の響きが好き」「映