◆パ・リーグ日本ハム８―２オリックス（５日・エスコンフィールド）オリックスは２試合連続で７回に試合を決められ、今季初の同一カード３連敗を喫した。４日の山崎に続き、この日はペルドモが誤算。２―２と同点の展開でリリーフ登板し、２死一、二塁から万波に３ラン。日本ハムの開幕からの連続試合本塁打を止めることができず、８回には１軍登録されたばかりの阿部も田宮に一発を食らった。勝ちパターンを任されているペル