◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（５日・神宮）中日は先発の高橋宏が６回まで無失点に抑えていたが、５点リードの７回に落とし穴が待っていた。先頭の岩田に二塁打を許すと、遊撃・村松の失策を挟んで、伊藤、鈴木叶の連打の後、武岡に押し出し四球で２点目を与えたところで降板した。３点リードの無死満塁から、この日出場選手登録されたばかりの斎藤が登板したが、初球に暴投で１点を失うと、長岡に同点２点打を浴びて降