【モデルプレス＝2026/04/05】吉村洋文大阪府知事が4月5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。【写真】大阪府知事が期待込めるSTARTOイケメン◆吉村洋文大阪府知事、SUPER EIGHT村上信五に期待11月14日・15日に大阪初開催の「全国豊かな海づくり大会」ステージに登場した吉村知事。本大会は、水産資源を守り、海