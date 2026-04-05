◆パ・リーグ日本ハム８―２オリックス（５日・エスコンフィールド）日本ハムが、万波中正の一発で勝負を決め４連勝。貯金を１とし、先発の有原航平が７回２失点の好投で復帰初勝利を挙げた。打線は２点を追う６回、下位の田宮、奈良間が連続タイムリーで同点。７回は、２死一、二塁から万波が左翼ブルペンへ運ぶ勝ち越しの５号３ランを放ち、勝負を決めた。先発の有原は３回、宗に２号２ランを浴びたものの、７回を投げ４