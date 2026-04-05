フジテレビの安宅晃樹アナウンサーが５日、東京・台場の同局で１３日スタートの同局系連続ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、主演・北村匠海）の制作発表会見で司会を務め、驚きの経歴を明かした。ドラマは教師と高校生がサバ缶の宇宙食を開発した実話を基にした物語。この日は北村と神木隆之介が会見に出席し、同作をアピールした。２人がトークを交わしていると、安宅アナが突然「私事で大変恐縮なんですけど、