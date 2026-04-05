２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、４日放送のＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭２６春」（午後６時２１分）のオフショットを公開した。同番組の名物企画「赤坂５丁目ミニマラソン」に出場し、男子にまじって８位、女子ではダントツの１位となり、快走が話題となった高橋さんが５日、自身のインスタグラムを更新。「ＴＢＳオールスター感謝