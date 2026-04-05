◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節柏３―０横浜ＦＭ（５日・三協Ｆ柏）Ｊ１東地区８位の柏（勝ち点８）が、ホームで７位の横浜ＦＭ（同９）と対戦し、３―０の完勝で今季初の３連勝を飾った。そろって上位浮上への足がかりにしたい一戦。立ち上がりから柏が流動的に選手が動いて主導権をつかむと、前半１０分頃に横浜ＦＭのＤＦキニョーネスが自陣でボールを奪われ、柏の山内をエリア手前で倒してしまう。この時点では