B3第27節香川ファイブアローズ×湘南ユナイテッドBC高松市総合体育館4日 プロバスケットボールB3、香川ファイブアローズが連勝街道まっしぐらです。 （ファイブアローズのファンは―）「（Q.どんなところ楽しみ？）勝つところ！」「すごく盛り上がっているので、きょうもしっかり応援したいと思います！」 ホーム（高松市総合体育館）で湘南ユナイテッドBCと対戦した4日の