◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、４番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は１０着。末脚は不発で、Ｇ１初制覇はならなかった。Ｇ１昇格後の２０１７年以降、川田将雅騎手は２１年レイパパレで勝利。それ以来の勝利を目指したが、来年以降に持ち越しとなった。同馬は、昨年の日本ダービーで勝