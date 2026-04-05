トライフープ岡山 プロバスケットボールB3・トライフープ岡山が好調です。 5日、シゲトーアリーナ岡山でホーム最終戦を戦い、75対68で立川ダイスに勝利しました。これで4連勝となり、リーグ戦4試合を残して4位につけています。