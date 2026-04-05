４月５日の中山１１Ｒ・美浦Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２０００メートル＝１６頭立て）は、横山武史騎手が騎乗した単勝２番人気のジュタ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。２５年の若駒Ｓを制した素質馬が久々の勝利をつかんだ。勝ちタイムは２分１秒５（稍重）。道中は中団の外を追走。そのまま直線でも力強く脚を伸ばし、半馬身差抜け出した。テン乗りだった横山武騎手は「前走が（骨折などによる休養で