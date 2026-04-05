【今日のにゃんこタイム〜○○さん家の猫がかわいすぎる Vol.198】保護時に協力してくれた、病院の職員さんたちの優しさが忘れられない――。愛猫ぴっぴくんと出会った日を、そう振り返るのは飼い主のまるママさん（@maruchannel0820）。ぴっぴくんは2025年6月20日、ぴっぴくんは飼い主さんの娘さんが勤める病院の駐車場に現れました。◆勤務する病院の駐車場で娘が“ひとりぼっちの子猫”を保護保護日、第一発見者の職員さ