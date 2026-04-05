◆女子プロゴルフツアーヤマハレディース最終日（５日、静岡・葛城ＧＣ山名Ｃ＝６５１０ヤード、パー７２）首位で出た仲村果乃（Ｐｌｅｎｕｓ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、９位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が通算８アンダーで並び、３人によるプレーオフに突入した。最終組の３つ前を回っていた高橋が１８番パー５をイーグルで締める６７をマークし先にホールアウト。荒木は最終ホールのバーディーで追いついた。２打