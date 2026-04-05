2026年3月31日、川崎市のミューザ川崎シンフォニーホールを訪問され、「オーケストラの日 ALL STAR！！0歳からのコンサート」を鑑賞された秋篠宮妃紀子さま。会場では、ベートーヴェンの『運命』などのクラシックの名曲に加え、『となりのトトロ』の『さんぽ』など、子どもたちにも親しみやすい楽曲が演奏された。【写真】紀子さまの白いセットアップを見る。ほか、秋篠宮さまと「修養団」の創立120周年記念大会に出席された姿な