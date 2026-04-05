「ずっと愛し続けていました」。大反響を呼んだNHK大河ドラマ『光る君へ』から2年。藤原道兼を演じた玉置玲央さん（41）は、いまもそう言い切る。高校時代に自身の演劇への価値観を大きく変えたという、運命の舞台『ポルノ』（作・長塚圭史、演出・松居大悟）に出演する玉置さんと話しているうちに、あの“道兼ロス”の正体は、玉置さん自身に詰まっているのかもしれないと感じた。◆「こういうことをやっちゃっていいんだ」――