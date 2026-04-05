NEWSポストセブンの取材に、薬物に手を出していた過去を自ら明かした武道家の大和龍門氏（69）。かつてTOKIOがレギュラーを務めるバラエティー番組『ガチンコ！』（TBS系）に出演し、『大検ハイスクール』や『BE-BOP予備校』の講師として荒くれ者の少年らの更生と向き合ってきた。【写真を見る】〈激白〉大和さんが大ケガを負った後、手を出してしまった過ち、若かりしTOKIOメンバーとのツーショットコワモテで鋭い眼光の大和