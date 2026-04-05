バレーボール・SVリーグ女子のアランマーレ山形は５日、アウェーでSAGA久光スプリングスと対戦し、セットカウント3-0で敗れました。レギュラーシーズン最終戦を勝利で飾れなかったアランマーレ、順位は14チーム中最下位となっています。アランマーレは来シーズン、秋田県に本拠地を移します。