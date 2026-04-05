◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 4-3 ロッテ（5日、ZOZOマリン）カード初戦に続いて、3戦目でもサヨナラの大チャンスをつかんだロッテ。しかしスクイズが成功せず、2者そろっての走塁死でのゲームセットとなりました。この日は初回から機動力の高さを見せ先制したロッテ。4回には勝ち越しを許すも、裏にすぐさま犠牲フライで同点に追いつきます。しかし5回には勝ち越しを許し2点ビハインドとされました。それでも8回には、カー