〈「セクシーな身体を抱きしめ…」「ベッドで激しく愛し合った」“伝説のヤクザ”とセレブ女優が男女の関係に…安藤昇と瑳峨三智子の情熱的な恋愛事情〉から続く“伝説のヤクザ”として知られ、のちに映画俳優としても活躍した安藤昇。『日本暗黒史血の抗争』の撮影を終えた頃、男女の関係にあった女優・瑳峨三智子は吉祥寺へと移り住み、病に蝕まれていた。久々に訪ねた安藤は、その変わり果てた姿に衝撃を受ける――。【衝撃画