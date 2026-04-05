◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-オリックス(5日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムがブルドッグシフトを成功させてピンチの芽を摘みました。日本ハムが2点ビハインドで迎えた4回表、ノーアウト1、2塁でオリックス・野口智哉選手は初球にバントの構えを見せます。これに対し日本ハム内野陣は2球目、ブルドッグシフトを選択します。バントで3塁線に転がったボールに対し、チャージをかけていたサード・郡司裕也選手が素早く3塁