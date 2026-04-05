タレントの磯野貴理子（62）が4日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）に出演。芸名をめぐり助言してくれた芸能人を明かした。2007年に「磯野貴理子」から「磯野貴理」に改名し、11年に「磯野貴理子」に再改名した磯野。実は芸名を戻したのは研ナオコがきっかけで「貴理だった時に楽屋にあいさつに行ったら、“そろそろ貴理子に戻しなさい”って言われて。すぐに戻しますと」と説明。