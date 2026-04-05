◇プロ野球 巨人-DeNA(5日、東京ドーム)巨人の井上温大投手がDeNAとの3戦目に登板し、7回1失点の投球をみせました。井上投手はケガのためキャンプを3軍でスタート。ファームで調整を重ね、この日は今季初先発となりました。初回を三者凡退に抑え、順調な立ち上がり。2回は先頭にヒットを浴び出塁を許しますが、後続を仲間の好プレーによりアウトを奪い、ピンチを防ぎました。3回を三者凡退で抑え、両チーム無得点で迎えた4回。2ア