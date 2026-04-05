〈「このままでは死んじゃうぞ！」“伝説のヤクザ”の恋人女優が、“クスリ漬け”で体重38kgまで激ヤセ…安藤昇が目撃した瑳峨三智子の変わり果てた姿〉から続く“伝説のヤクザ”として知られ、のちに映画俳優としても活躍した安藤昇。男女の関係にあった女優・瑳峨三智子は、一時は病に苦しみながらも、安藤の献身的な支えで回復へと向かっていた。再起を願い続けた安藤にとって、それは“男の意地”でもあった――。【衝撃画像】