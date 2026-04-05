大阪・関西万博でセルビア共和国のパビリオンにあった植物が、京都府木津川市内の市役所と木津幼稚園で再利用されている。植栽を手がけた会社の関係者と木津川市との縁から寄付が実現。「万博に来たくても来られなかった人にも雰囲気を感じてもらいたい」としている。【写真】セルビア共和国のパビリオンから木津川市役所の銘板の周りに移植された植物セルビア館は「浮遊する森」というコンセプトで、高さ15メートルほどの建物だっ