トヨタ「ライズ」の顔が激変トヨタのインドネシア法人が、現地生産のコンパクトSUV「ライズ GRスポーツ」をインドネシア国際モーターショー（IIMS）で公開しました。スポーティな仕立てが特徴のモデルということもあり、装備やデザインの変化に注目が集まり、ユーザーからも反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが トヨタ“新”「ライズ」です！ 画像で見る（65枚）ダイハツ「ロッキー」をベースに展開され