＜インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞アジアンツアーのインターナショナルシリーズ日本大会。その最終ラウンドが終了した。〈写真〉こんなに短く持つの!?今平周吾のお手本スイングトラビス・スマイス（オーストラリア）が1打差で迎えた最終18番パー5で劇的なイーグルを奪取。トータル15アンダーで逆転優勝を果たし、賞金36万ドル（約5740万円）を獲得した。木