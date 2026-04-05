◇阪神大学野球春季リーグ開幕節1回戦関西国際大1―3大体大（2026年4月5日ほっともっとフィールド神戸）阪神大学野球の春季リーグが5日にほっともっとフィールド神戸で開幕し、関西国際大は大体大に1―3で敗れて初戦を落とした。エース左腕の藤本拓己（4年）は、117球を要して5回3失点に終わった。自己最速を1キロ更新する147キロを計測。しかし5与四球と制球が定まらず、全5イニングで得点圏に走者を背負う我慢の投球